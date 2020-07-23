الحلبوسي والربيعي يؤكدان اهمية الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات

2020/07/23 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، برئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، وبحثا جملة من الملفات، بينها الانتخابات المبكرة والوضع الصحي.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب التقى اليوم برئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي؛ لمناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، فيما جرى مناقشة تحديات الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا، والحاجة لتطوير الإمكانات المتاحة للمستشفيات وأماكن العزل، وأهمية تضافر جميع الجهود لدعم وزارة الصحة وكوادرها، وتخصيص الأموال اللازمة لمواجهة الجائحة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث تداعيات انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية، وضرورة مراعاة المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة النشاط الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل للعاطلين".

وفيما يخص الانتخابات، أكد اللقاء على "الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه مجلس النواب، وذلك باستكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".

وعلى الصعيد الدولي، جرى التأكيد على "أهمية عودة العراق لدوره الفاعل في المنظومة الإقليمية والدولية، والانفتاح في علاقاته وفقا للمصالح المتبادلة، وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

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