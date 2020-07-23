الياور: عمليات عسكرية مرتقبة بالاتفاق بين الدفاع والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها

2020/07/23 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت وزارة البيشمركة الكردية، الخميس، عن عقد اتفاق مع وزارة الدفاع لانطلاق عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها لملاحقة فلول داعش الاجرامية والحد من الخروقات المتكررة.وقال امين عام وزارة البيشمركة جبار الياور لـ/المعلومة/ ان “اجتماع جمع وفد من وزارة الدفاع ووفد من وزارة البيشمركة في اربيل لمناقشة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها […]

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