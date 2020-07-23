صراع انجليزي للظفر بحامي عرين اتلتيكو مدريد

2020/07/23 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قررت إدارة مانشستر يونايتد بدء المفاوضات مع السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتليتكو مدريد، تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق بالموسم المقبل، رغم وجود اهتمام من جانب تشلسي أيضاً.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن “مسؤولي اليونايتد أبدوا قلقهم من مستوى الإسباني دافيد دي خيا، لذلك فإن النادي يفكر جدياً في ضم أوبلاك لحراسة […]

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