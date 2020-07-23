وزير الموارد المائية: سوريا تعهدت بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة

2020/07/23 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الخميس، عن تعهد سوريا بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد اجرى اتصالاً هاتفياً مع وكيل وزارة الري السورية اسامة الاخرس، وأكد له ضرورة العمل المشترك لغرض الضغط على الجانب التركي في استحصال حقوق البلدين المائية".

وأضاف أن "سوريا تعهدت بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة".





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