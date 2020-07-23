ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 300 في دهوك

2020/07/23 | 19:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة دهوك بإقليم كوردستان العراق، الخميس، تسجيل 7 حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا ما رفع العدد الإجمالي إلى 300.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن 7 مرضى آخرين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء التام في محافظة دهوك.

وأضافت أن مجمل حالات التعافي في المحافظة ارتفعت إلى 300، في حين لا يزال 68 مصاباً يرقدون في المراكز الصحية.

ولم تسجل دهوك وفيات جراء فيروس كورونا.

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