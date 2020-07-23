نائب تطرح حلا لإنهاء تلكؤ برنامج البطاقة التموينية بعد فشل وصول المواد الغذائية للمواطنين

2020/07/23 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طرحت النائب في مجلس النواب العراقي، منار عبد المطلب، الخميس، 23 تموز، 2020، حلا لإنهاء تلكؤ برنامج البطاقة التموينية بعد الفشل في ايصال المواد الغذائية للمواطنين.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المبالغ المخصصة لتمويل البطاقة التموينية يجب نقلها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوزيعها على الاسر الفقيرة او اعتماد الية توزيع الاموال بدل المواد الغذائية وترك للمواطن اختيار شراء المواد بنفسة".

واضافت أن "برنامج البطاقة التموينية للاسف تحول الى بؤرة للفساد خاصة في ظل سوء المواد التي توزع والتي اثارت الراي العام مرات متكررة".

وتابعت عبد المطلب، أن "الدولة العراقية تنفق اموالا طائلة على تمويل برنامج البطاقة التموينية والنتيجة توزيع 3 مواد غذائية رئيسية يشكو الاهالي من سوء نوعياتها وتاخر توزيعها لاشهر طويلة".

وكان عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون النيابية، النائب سعد مايع الحلفي، طالب الأحد (19 تموز 2020)، وزارة التجارة بالالتزام بتوقيتات توزيع مفردات البطاقة التموينية، فيما أشار إلى أن تأخر توزيعها يعد استخفافاً بالمواطنين.

وقال الحلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تعاني منه البلاد من تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من آثار سلبية على مختلف المستويات الصحية، والاقتصادية، وغيرها، نرى هناك تلكؤاً واضحاً من قبل بعض الوزارات في التخفيف من معاناة المواطنين".

وأضاف: "حيث كنا نأمل أن تكون جهود وزارة التجارة مضاعفة من أجل التقليل من أعباء الكساد الاقتصادي الذي ضرب شرائح واسعة من المجتمع، نلاحظ أن هناك تأخراً بتوزيع مفردات البطاقة التموينية، وهو ما يمثل استخفافاً بالمواطنين".

ودعا الحلفي، "وزارة التجارة بالالتزام بتوقيتات توزيع مفردات البطاقة التموينية في عموم مناطق محافظات البلاد، وزيادة عدد المفردات بما يتلاءم مع حاجة أبناء الشعب، والاهتمام بنوعيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري".

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