نجل زيدان يرحل عن ريال مدريد بشكل نهائي

2020/07/23 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

انتهت علاقة لوكا زيدان نجل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بريال مدريد بشكل نهائي، وذلك بعد انتهاء الموسم في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وابتداء من اليوم الخميس، سيكون اللاعب حراً بالانتقال إلى أي نادٍ يريد الحصول على خدماته.

ولعب لوكا زيدان مع راسينج سانتاندير في الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وشارك في معظم مباريات الفريق في دوري الدرجة الثانية، وعلى عكس جميع اللاعبين المعارين، لن يعود إلى ريال مدريد في الصيف الحالي لأن عقده انتهى بالفعل.

وانتهى عقد لوكا زيدان مع ريال مدريد في 31 من شهر حزيران الماضي، لكن تم تمديد عقده حتى انتهاء الموسم في دوري الدرجة الثانية الذي أسدل الستار عنه يوم أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن:" ريال مدريد لا ينوي تجديد عقد لوكا زيدان، وبالتالي سيضطر اللاعب أن يبحث عن نادٍ جديد يوقع له بعد أن انتهت فترة إعارته مع راسينج سانتاندير".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن:" نادي مونبيلييه الفرنسي هو الاكثر اهتماماً بالتعاقد مع نجل أيقونة الكرة الفرنسية، كما أبدى لوكا زيدان رغبته باللعب في الدوري الفرنسي بأكثر من مناسبة".

يذكر أن لوكا زيدان خاض مباراتين فقط مع الفريق الأول في ريال مدريد، وكان والده زين الدين زيدان هو من دفعه بنهاية الموسم الماضي، وصرح زيزو حينها " لم أشرك ابني، وإنما دفعت بحارس ريال مدريد".

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