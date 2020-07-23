محافظة عراقية تقرر تشديد اجراءات حظر التجوال غداً وبعد غد وتلوح بمعاقبة المخالفين

2020/07/23 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

قررت محافظة واسط، اليوم الخميس، تشديد اجراءات حظر التجوال غداً وبعد غد، فيما لوحت بمعاقبة المخالفين...





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