بالوثيقة.. الاحوال العامة توجه مديرية جنسية ذي قار بإخلاء الاجهزة والمعدات

2020/07/23 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجهت مديرية الاحوال العامة، مديرية جنسية ذي قار، بإخلاء الاجهزة والمعدات حفاظاً على المال العام تحسباً لأعمال شغب في المحافظة.

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