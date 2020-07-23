الأندية العراقية تواجه خطر الإفلاس بسبب فيروس كورونا

2020/07/23 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.تواجه الأندية العراقية، خطر الإفلاس بسبب الازمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.وقال مصدر مطلع لـ /المعلومة/ إن “فرق كرة القدم بالدوري الممتاز تواجه خطر الإفلاس في الموسم الجديد بسبب عدم وجود تخصيصات للاندية المؤسساتية”.وأضاف “هناك توجه جاد من وزارة النفط لدمج الاندية النفطية، بالإضافة الى ارتفاع اجور الحكام وسط ميزانية خالية […]

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