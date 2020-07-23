2020/07/23 | 19:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن استئناف العمل بمشروع طرق وبوابات مينائي ام قصر بعد جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن استئناف العمل بمشروع طرق وبوابات مينائي ام قصر بعد جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).