رئيس مجلس النواب يستقبل وفد كتلة النهج الوطني

2020/07/23 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم الخميس، وفدا من نواب كتلة النهج الوطني برئاسة الأمين العام عبد الحسين الموسوي، حيث بحث اللقاء تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وتنسيق المواقف والتعاون بين القوى السياسية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس …

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