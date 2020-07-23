نائب: تركيا لا تريد للعراق تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية

2020/07/23 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس ، قيام الحكومة التركية بملء سد اليسو بانه مخالف للقوانين الدولية واعرف حسن الجوار، فيما بين ان تركيا لا تريد للعراق ان يحقق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “تركيا لا تريد ان يحقق العراق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية كون […]

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