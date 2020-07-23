حيطة وحذر وإخلاء أمني في محافظة عراقية تحسباً

2020/07/23 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية توجيها الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات في ذي قار، بأخذ الحيطة والحذر والتهيؤ لإخلاء الابنية والاجهزة والمعدات تحسبا لأي "اعمال شغب".

وأظهرت وثيقة صادر عن مديرية الجنسية العامة التابعة لوزارة الداخلية توجها الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات في ذي قار.

ونصت الوثيقة على اتخاذ كافة جوانب الحيطة والحذر والتهيؤ لإخلاء الابنية والاجهزة والمعدات في حال تفاقم الحالة او وجود تعرض، ومتابعة الموضوع مع قيادة شرطة ذي قار والمنشآت بصدد تامين البناية والتنسيق مع مديريتي شؤون الجوازات والبطاقة الوطنية للمتابعة الفنية بصدد المنظومتين.

كما نصت الوثيقة على اخلاء الاجهزة والمعدات الخاصة بالجوازات والبطاقة الوطنية الى مواقع امنة لأهميتها حفاظا على المال العام وفق تطورات الموقف الامني تحسبا لأية حال أعمال عنف قد تحدث.

وأفاد النائب عن محافظة ذي قار اسعد ياسين المرشدي في وقت سابق يوم الخميس بانفلات الاوضاع الامنية وغياب القانون في سابقة لم تشهدها المحافظة .

وتشهد محافظة ذي قار جنوبي العراق نزاعات عشائرية وهجمات متعددة بالأسلحة والعبوات الناسفة وتجاوزات على دوائر ومؤسسات الدولة بدوافع متعددة ، عجزت الاجهزة الامنية عن احتوائها.

وفي المقابل تعيش المحافظة التي تقع جنوبي العراق واقعا خدميا مترديا من انعدام المياه الصالحة للشرب، وقلة تجهيز الطاقة الكهربائية اضافة الى تفشي البطالة بين صفوف الشباب الامر الذي يدفع الى الخروج بتظاهرات شبه يومية احتجاجا على هذا الواقع.

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