كهرباء كوردستان تضيف مائة ميغاواط جديدة على الخط الوطني

2020/07/23 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، إضافة 100 ميغاواط جديدة على الخط الوطني.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه في اطار محاولات حكومة اقليم كوردستان لزيادة الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي والكهرباء، ستنقص من الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة ولمدة 3 الى 4 ساعات 200 مكعب من انتاج الغاز في حقل كورومول بهدف تنفيذ عملية فنية لزيادة الغاز".

وأضافت الوزارة أن "الامور ستعود الى طبيعتها مع زيادة 100 ميغاوات من الكهرباء"، مؤكدا "سيكون لها تأثير على زيادة ساعات الكهرباء للمواطنين".

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