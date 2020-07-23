العراق يدعو سوريا الى زيادة المطلق من نهر الفرات خلال هذه الفترة

2020/07/23 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة الري السورية اسامة الاخرس وضع ايرادات نهر الفرات التي تدنت بشكل كبير، فيما تم مطالبة الجانب السوري زيادة المطلق باتجاة العراق خلال هذه الفترة.وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزير الموارد المائية اجرى اتصالا هاتفيا مع اسامة الاخرس وكيل وزارة …

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