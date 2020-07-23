نائب: ميسان الاسوء بتجهيز الطاقة الكهربائية بعموم العراق


نائب: ميسان الاسوء بتجهيز الطاقة الكهربائية بعموم العراق
2020/07/23 | 19:53 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..

اعلن النائب عن محافظة ميسان عباس صروط، الخميس، عن تردي كبير بواقع الطاقة الكهربائية بانقطاع اكثر من 12 ساعة يوميا، مبينا ان ميسان الاسوء بواقع الخدمات.

وقال صروط لـ/المعلومة/ ان “محافظة ميسان في الوقت الحالي هي الاسوء بواقع الخدمات وخاصة  في جانبي الصحة وتجهيز الطاقة الكهربائية”.

واضاف ان “معدل انقطاع الطاقة عن اهالي ميسان […]

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