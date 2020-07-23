2020/07/23 | 19:53 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
اعلن النائب عن محافظة ميسان عباس صروط، الخميس، عن تردي كبير بواقع الطاقة الكهربائية بانقطاع اكثر من 12 ساعة يوميا، مبينا ان ميسان الاسوء بواقع الخدمات.
وقال صروط لـ/المعلومة/ ان “محافظة ميسان في الوقت الحالي هي الاسوء بواقع الخدمات وخاصة في جانبي الصحة وتجهيز الطاقة الكهربائية”.
واضاف ان “معدل انقطاع الطاقة عن اهالي ميسان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: ميسان الاسوء بتجهيز الطاقة الكهربائية بعموم العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن النائب عن محافظة ميسان عباس صروط، الخميس، عن تردي كبير بواقع الطاقة الكهربائية بانقطاع اكثر من 12 ساعة يوميا، مبينا ان ميسان الاسوء بواقع الخدمات.
وقال صروط لـ/المعلومة/ ان “محافظة ميسان في الوقت الحالي هي الاسوء بواقع الخدمات وخاصة في جانبي الصحة وتجهيز الطاقة الكهربائية”.
واضاف ان “معدل انقطاع الطاقة عن اهالي ميسان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: ميسان الاسوء بتجهيز الطاقة الكهربائية بعموم العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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