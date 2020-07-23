نائب: ميسان الاسوء بتجهيز الطاقة الكهربائية بعموم العراق

2020/07/23 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن النائب عن محافظة ميسان عباس صروط، الخميس، عن تردي كبير بواقع الطاقة الكهربائية بانقطاع اكثر من 12 ساعة يوميا، مبينا ان ميسان الاسوء بواقع الخدمات.وقال صروط لـ/المعلومة/ ان “محافظة ميسان في الوقت الحالي هي الاسوء بواقع الخدمات وخاصة في جانبي الصحة وتجهيز الطاقة الكهربائية”.واضاف ان “معدل انقطاع الطاقة عن اهالي ميسان […]

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