اليونان تهدد تركيا بخصوص “السيادة في المتوسط”

2020/07/23 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت اليونان أنها ستقوم بـ”كل ما هو ضروري” للدفاع عن حقوقها السيادية استجابة لخطط تركيا للمضي قدما في مهمة التنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزر اليونانية في شرق البحر المتوسط.ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، المهمة التركية بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية وحليفتها قبرص.وقال بيتاس: “تؤكد الحكومة لجميع الأطراف أن […]

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