وزير الصحة الروسي يحدد موعد البدء بالاستخدام الجماعي للقاح كورونا

2020/07/23 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الاستخدام الجماعي للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم بتطعيم الفئات التي يعتبر أنها في خطر مرتفع.

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