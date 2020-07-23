كورونا.. وصول طائرتين قادمتين من قطر محملتين بمستشفيين ميدانيين

2020/07/23 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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وصول طائرتين قادمتين من دولة قطر، محملتين بمستشفيين ميدانيين لدعم جهد وزارة الصحة في علاج المصابين بفيروس كورونا.من المقرر أن يتم إنشاء واحدة في ذي قار والأخرى في الفلوجة.بحضور رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، والوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي، والسفير القطري في بغداد، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وبهذه الشحنة، تكون قد وصلت إلى العراق منذ بداية جائحة كورونا، ثلاث شحنات من الصين، وشحنة من كل من الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وتركيا وألمانيا، وشحنة من هنغاريا بتنسيق مباشر بين رجال أعمال عراقيين ومجريين، فضلاً عن المساعدات المحلية عبر الحملة الوطنية التي اطلقتها دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمشاركة (٨٧٧) منظمة محلية، نفذت أكثر من عشرة آلاف حملة في عموم المحافظات، شملت أكثر من أربعة ملايين مواطن، إضافة إلى دعم جهد المؤسسات الصحية في بغداد وعدد من المحافظات.

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يتبع .............

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