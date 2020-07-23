بارزاني يبحث مع  هيستو استثمار الشركات الفنلندية في كوردستان

2020/07/23 | 20:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هيستو، اليوم الخميس، العلاقات الفنلندية مع العراق واقليم كوردستان وتطويرها في مختلف الجوانب.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل اليوم، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الفنلندية مع العراق واقليم كوردستان وتطويرها في مختلف الجوانب.

وأضاف أن الجانبين ناقشا العديد من المسائل من بينها مشكلات اربيل – بغداد ومعالجتها وأهمية مشاركة جميع المكونات العراقية في العملية السياسية من اجل استقرار البلاد واخر تطورات الحرب ضد الارهاب ودور التحالف الدولي واهمية استمرار دعم العراق والاقليم وتفشي فيروس كورونا وتبعاته خصوصا من الناحية الاقتصادية والمكونات وعلاقات الاقليم مع البلدان المجاورة واوضاع النازحين واللاجئين والمكونات والتعايش في اقليم كوردستان وتطورات المنطقة وعدد من المسائل الاخرى

وأشار البيان إلى أن بارزاني عبر عن شكره الى فنلندا التي قامت في اطار التحالف الدولي ضد داعش بتقديم المساعدات لإقليم كوردستان وخصوصا في جانب تدريب وتأهيل قوات البيشمركة والمساعدات الانسانية، معربا عن رغبة اقليم كوردستان لتطوير العلاقات مع فنلندا بشكل اكبر وتوفير فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الاموال للشركات الفنلندية في اقليم كوردستان.

كما اشار البيان الى ان الوزير الفنلندي عبر عن سعادته لزيارة الاقليم، وثمن دور اقليم كوردستان في تحطيم داعش والتصدي للإرهاب واستقبال وايواء اعداد كبيرة من النازحين واللاجئين في الاقليم، كما عبر عن رغبة بلاده بتطوير علاقاته مع العراق والاقليم وتوسيع مجالات التعاون المشترك وخطواتها لافتتاح قنصلية في اربيل .

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