فنلندا تبدي استعدادها لمواصلة دعم البيشمركة

2020/07/23 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدت فنلندا الخميس استعدادها لدعم قوات البيشمركة بإقليم كوردستان العراق، مشيرة إلى أنها تحث شركات بلادها للاستثمار في العراق والإقليم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والوفد المرافق له في أربيل.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى في الاجتماع التباحث بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفنلندا".

وأبدى وزير الخارجية الفنلندي استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة لقوات البيشمركة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وقال: "نحث مستثمرينا الفنلنديين على الاستثمار في العراق وإقليم كوردستان".

من جانبه، سلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات الإدارية والمالية الجارية في إقليم كوردستان وبالأخص في مجال تنويع مصادر الدخل وزيادة الاهتمام في قطاعي الزراعة والصناعة.

وقال: "نرحب بخطوات فتح القنصلية الفنلندية في أربيل وبتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع فنلندا، للاستفادة من خبراتها ولا سيما في المجال الاقتصادي".

وكان الوزير الفنلندي قد وصل إلى أربيل في وقت سابق الخميس في إطار زيارة رسمية التقى خلالها أيضاً رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وذلك عقب إجرائه لقاءات في بغداد مع مسؤولي الحكومة الاتحادية.

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