العاهل السعودي يخضع لعملية لاستئصال المرارة وسيمضي وقتا في المستشفى

2020/07/23 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – خضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة وسيمضي وقتا في مستشفى في الرياض، حسبما أفادت الخميس وكالة الأنباء السعودية.وقالت الوكالة “أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت – ولله الحمد – بالنجاح”.وبحسب الوكالة، فإن العاهل السعودي […]

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