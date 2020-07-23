2020/07/23 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – استأنف العراق الخميس الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.وأقلعت صباح الخميس طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، بحسب ما أفاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستأنف الرحلات السياحية بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستأنف الرحلات السياحية بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب كوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).