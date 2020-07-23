2020/07/23 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول مستشفيين ميدانيّين قطريين يضمان مُستلزَمات طبّية مُتنوّعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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