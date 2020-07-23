دون علم الحكومة.. دخول مئات العجلات الأمريكية الى العراق

2020/07/23 | 20:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن دخول مئات العجلات الأمريكية العسكرية الكبيرة الى البلاد دون علم ومراقبة الحكومة العراقية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "منفذ جريشان الحدودي الذي يربط العراق بالكويت، تم افتتاحه من قبل التحالف الدولي"، مبيناً أن "هذا المنفذ ليس تحت سيطرة الدولة العراقية ولا يوجد فيه أي جمرك أو أي اشخاص يمثلون الحكومة العراقية لمتابعته ومراقبته".

وأضاف أن "هناك مئات العجلات العسكرية الكبيرة تمر عن طريق هذا المنفذ داخلة من الكويت، وتذهب الى القواعد العسكرية او اماكن اخرى، دون علم ومراقبة الجهات العراقية المختصة".

ودعا الزيادي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "فرض السيطرة العراقية على هذا المنفذ"، مشددا أن "دخول اي بضائع او معدات عسكرية يجب أن يكون تحت علم ومراقبة الحكومة العراقية".

وحذر من أن "هذا الأمر يشكل خطورة على العراق"، مؤكدا أن "فيه خرقا لسيادة البلاد بشكل فاضح".

وبحسب التصريحات الرسمية، ما يزال نحو 5000 جندي أمريكي في العراق، معظمهم بصفة استشارية، في إطار تحالف دولي أوسع تم تشكيله لمساعدة العراق على التصدي لمقاتلي تنظيم "داعش".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 6 قوات عسكرية في العراق منذ اغتيال سليماني والمهندس، ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.

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