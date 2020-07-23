نائب عن الفتح: السفارة الأمريكية  تسيطر على مقر الحكومة والكاظمي يسير وفق خطاها

2020/07/23 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر النائب عن تحالف الفتح عبد الامير الدبي، الخميس، أن الحكومة الحالية مسيطر عليها من السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وليست مستقلة في قراراتها.وقال الدبي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لم تراعي حقوق الانسان والمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.وأضاف، أن “الحكومة بهذه التصرفات تثبت أنها مسيرة من […]

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