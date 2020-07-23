2020/07/23 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني يعلن القبض على المتورطين بحادثة منفذ زرباطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 20:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن القبض على المتورطين بحادثة منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن القبض على المتورطين بحادثة منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).