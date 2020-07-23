الاعلام الامني يعلن القبض على المتورطين بحادثة منفذ زرباطية مساء اليوم

2020/07/23 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغاد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس، 23 تموز، 2020، القبض على المتورطين بحادثة منفذ زرباطية مساء اليوم.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ليلة امس الاربعاء 22 تموز 2020 حصل أعتداء على موظف كمارك في منفذ زرباطية مِن قبل المتهمين كل مِن ( ع ف ح ) و ( ح ف ح ) اللذان يعملان مخلصين كمرك، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة بانفاذ القانون ومحاسبة كل مِن يتجاوز على القانون".

واضاف البيان أن "قيادة العمليات المشتركة الفوج التاسع بالفرقة التاسعة المكلف بواجب حماية وتامين منفذ زرباطية، وجهت بملاحقة المتهمين ومداهمتهما ، وقد تم القاء القبض عليهما في تمام الساعة السادسة مِن مساء هذا، اليوم الخميس".

وتابع أن "المتهمين تم تسليمهما للقضاء لينالا جزائهما العادل، بتهمة الاعتداء على موظف خلال تنفيذه واجباته"، لافتا إلى أن "هذا الاعتداء حصل قبل ان تتسلم القوة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ واجباتها ".

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الخميس، ما حدث يوم امس في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بمداهمة منازل المعتدين على المنفذ واعتقالهم فوراً.

وقال الوائلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ما جرى في منفذ زرباطية يوم امس، هو احد موظفي الكمارك كان يمارس عمله لادخال مادة الحديد وبعدها حصل اشكال بين صاحب البضاعة و3 من المخلصين في المنفذ بعدها تجاوزوا عليه".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بمداهمة منازلهم بعد صدور امر القاء قبض وباشرت القوة التي كلفت يوم امس بحماية المنفذ بمداهمة المنازل والقاء القبض عليهم".

وتابع الوائلي أن "جهات خارجة عن القانون تهدد المنافذ الحدودية وتمارس اعمالها بشقين الأول عن طريق موظف فاسد يقوم بتمرير البضائع والمخالفات والتزوير تحت حماية وغطاء هذه الجهات، اما الشق الثاني تدخل هذه الجهات عند مسك بضاعة تابعة له في المنافذ الحدودية".

واصدرت الهيأة العامة للكمارك، الخميس، 23 تموز، 2020، بياناً بشأن الاعتداء على موظفيها في منفذ زرباطية بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تدين الأعتداء على موظفيها من قبل المخلصين الكمركيين في منفذ زرباطية الحدودي فيما طالبت برد الاعتبار لهم وأبعاد جميع الجهات غير المخولة رسميا من دخول الحرم الكمركي".

واضاف البيان أن "موظفيها العاملين في مركز كمرك زرباطية تعرضوا للضرب المبرح وتمزيق ملابسهم فضلا عن التجاوز عليهم بالشتائم من قبل المخلصين الكمركيين العاملين في المنفذ دون تدخل من الجهات المسؤولة عن امن وحماية المنفذ رغم تواجدهم اثناء الحادثة".

ووجهت الهيأة كتب رسمية "للجهات المعنية كلا حسب اختصاصه لفرض هيبة الدولة في جميع المنافذ ومحاسبة المقصرين وتوفير الأجواء الآمنة وخلق بيئة مثالية تمكن موظفيها من ممارسة عملهم دون ضغوطات وتهديدات لطالما تعرضوا لها".

وبين أن "هذا الاعتداء جاء ليؤكد للجميع حجم المعاناة والضغوطات التي يتعرض لها الموظف الكمركي من قبل عدة جهات دون توفير الحماية لهم رغم انهم يدرون لخزينة الدولة ثاني اكبر واردات بعد النفط ".

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