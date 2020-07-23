صحة كردستان تعلن حصيلة وفيات واصابات كورونا في الـ 24 ساعة الاخيرة

2020/07/23 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

245 اصابة و11 حالة وفاة و159 حالة شفاء خلال 24 ساعة في اقليم كردستان

عدد الاصابات الكلي 11816عدد حالات الشفاء6468عدد حالات الوفاة 455عدد الحالات الراقدة4893

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بغداد اليوم - بغداد

حدد طبيب عراقي موعداً متوقعاً لتراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق الذي يسجل منذ شهر بالضبط معدلاً لا يقل عن الالفين يومياً ، فيما اشار الى ان المخاوف من قفزات اخرى بعدد الاصابات لا تتطابق مع الواقع.

وقال المتخصص بطب الأس

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحيفة، نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، عن معاناة المتعافين من فيروس كورونا من تساقط الشعر.

ونقلت الصحيفة عن أحدى المصابات، تدعى غريس دودلي البالغة من العمر 30 عاما، بدأت تلاحظ تساقط شعرها ب

بغداد اليوم - متابعة

اصبحت قطر والبحرين صاحبتي أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا من حيث حساب نسبة الإصابة إلى عدد السكان.

وفي قطر، وجدت دراسة جديدة نشرتها وكالة الاسوشيتدبريس أن ما يقرب من 60 بالمئة من مسحات الفحوصات الإيجابية لم تظهر ع

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