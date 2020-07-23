نائب كردي يكشف عن رسائل تبادلتها حكومتا بغداد وأربيل لوضع حلول نهائية للقضايا العالقة

2020/07/23 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الخميس، 23 تموز، 2020، عن رسائل تبادلتها حكومتي ...





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