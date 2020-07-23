2020/07/23 | 20:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماثل 159 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء التام في كوردستان

تتمة ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماثل 159 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء التام في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماثل 159 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء التام في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).