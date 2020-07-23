2020/07/23 | 20:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، عن مصير غرفة العمليات المشتركة بين ديالى وكردستان.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “غرفة العمليات المشتركة بين ديالى واقليم كردستان لتعزيز امن الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية لم يجري تشكيلها حتى اللحظة لافتا الى ان المباحثات الامنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تكشف مصير غرفة العمليات المشتركة بين ديالى وكردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تكشف مصير غرفة العمليات المشتركة بين ديالى وكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).