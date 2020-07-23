صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة

2020/07/23 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي": أبو دشير -——- ١ أبو غريب ——— ١٣ الاسكان ———- ٢ الاعلام ———- ١٢ البياع ———— ١٣ التاجي ———- ١ الحارثية ——— ١ الحرية ———- ٣٣ الخطيب ——— ١ الدورة ———- ١٢ الرحمانية ——- ٤ السيدية ——— ١٤ الشرطة الخامسة ——- ١ الشرطة الرابعة ——— ١ الشعلة ——— ٢١ الطارمية ——- ١٠ الطوبجي ——- ١٧ العامرية ——- ٧ العطيفية ——- ٢ الغزالية ——— ١٧ القادسية ——- ١٠ الكاظمية ——- ٢٣ الكرخ ———- ٢ اللطيفية ——- ٦ المحمودية —- ١٨ المعالف ——- ٦ المكاسب —— ٢ المنصور ———- ١١ المواصلات —— ٥ الوشاش ———- ٢ اليرموك ———- ٢ اليوسفية ——— ٤ جكوك ———— ٦ حي الجامعة —- ٨ حي الجهاد ——- ١٦ حي الخضراء —- ١ حي العامل ——— ٤٣ حي العدل ——— ٥ حي الفرات ——— ٣ سبع البور ———- ٢ سجن احداث السلام —— ١ شارع حيفا ——— ٤ ناحية الرشيد —— ٣ سكنة جانب الرصافة ——— ٩ محافظة النجف —— ١ الشفاء:318 الوفيات: -وفاة/٨٠سنة/ذكر/الدورة/حي الميكانيك/محلة٨٣٤ - وفاة/٨٠سنة/ذكر/حي العامل/محلة٨٨٣ - وفاة/٤٩سنة/ذكر/الحرية/محلة٤١٨ - وفاة/٧٠سنة/ذكر/التاجي/سبع البور - وفاة/٧٠سنة/ذكر/الطوبجي/محلة٤١٢ - وفاة/٦٣سنة/انثى/الطارمية/قرية ملوح/قرب جامع الترمذي.- وفاة/٨٢سنة/انثى/السيدية/محلة٨٣٧ - وفاة/٣٥سنة/انثى/حي العامل/محلة٨٥١ .

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