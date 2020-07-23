2020/07/23 | 20:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم والاعداد المهددة بالاصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم والاعداد المهددة بالاصابة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم والاعداد المهددة بالاصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).