تفكيك خلية اغتيالات كانت تنوي استهداف قيادات الحشد الشعبي في ديالى

2020/07/23 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي، الخميس، عن تفكيك خلية اغتيالات داعشية كانت تنوي استهداف قيادات الحشد في ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي نجحت ومن خلال جهد مميز من كشف خلية اغتيالات تابعة لتنظيم داعش الارهابي كانت تنوي تنفيذ عمليات اغتيال ضد […]

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