ضبط مواد كيميائية معدة للتهريب في ميناء أم قصر

2020/07/23 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد الأمن الوطني، الخميس، بضبط مواد كيميائية مهربة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال الأمن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط تسعة حاويات بداخلها مواد كيميائية ذات الاستخدام المزدوج واردة بدون موافقات اصولية داخل الحرم الگمرگي لميناء ام قصر الشمالي".

وأضاف أن الحاويات كانت "معدة للتهريب على انها مواد تنظيف بحسب شهادة المنشأ؛ وقد جرى التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات المختصة داخل الميناء".

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