2020/07/23 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط مواد لم يصرح بها وإعادة ارسالية مواد تالفة في منفذي الشلامجة وزرباطية الحدوديين.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه”تم ضبط عجلة محملة بمواد (صوندات زراعية وملحقاتها) مخبأة مواد لم يصرح بها (مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ومنظفات وذوى واسمدة زراعية) تم ضبطها في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد لم يصرح بها وإعادة ارسالية مواد تالفة في منفذي الشلامجة وزرباطية وكالة تقدم الاخبارية.

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