 القبض على متهمين اثنين اعتديا على موظف في كمرك زرباطية

2020/07/23 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قيادة العمليات المشتركة الفوج التاسع بالفرقة التاسعة، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين بالاعتداء على موظف كمارك في منفذ زرباطية الحدودي.وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه”حصل أعتداء على موظف كمارك في منفذ زرباطية مِن قبل المتهمين كل مِن ( ع ف ح ) و ( ح ف ح …

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