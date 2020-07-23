2020/07/23 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة شكا مواطنون في كربلاء من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل الى ١٥ ساعة في اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها عموم البلاد، مطالبين الحكومتين المحلية والمركزية بالنظر بشكل جدي بهذا الموضوع.وقال عدد من المواطنين لمراسل /المعلومة/، إن “غالبية مناطق وأحياء كربلاء تشهد انقطاعا بالتيار الكهربائي يصل إلى ١٥ ساعة باليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلائيون يشكون انقطاع التيار الكهربائي بما يصل الى ١٥ ساعة يوميا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلائيون يشكون انقطاع التيار الكهربائي بما يصل الى ١٥ ساعة يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).