نائب يكشف عن سبب غير قانوني يمنع الشركات العالمية من المنافسة بالعراق

2020/07/23 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

تحدث عضو مجلس النواب، حسين عرب، اليوم الخميس، عن تأثير الفساد وسوء الإدارة على مشاريع الخد...





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