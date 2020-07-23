الأنواء الجوية تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة وتحدد موعد تراجع ’’المنخفض الهندي’’

2020/07/23 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير اعلام الانواء الجوية، عامر الجابري، اليوم الخميس، سبب ارتفاع درجات الحرارة في البل...





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