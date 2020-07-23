العراق.. تحذير من شائعة مرتبطة بكورونا وتوضيح يحسم الجدل بشأن رفع الحظر بعد العيد

2020/07/23 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو خلية الازمة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، عباس الحسيني، اليوم الخميس، من انجرار الناس خلف الاشاعات بشأن انتهاء فيروس كورونا، فيما تحدث عن امكانية رفع الحظر الصحي بكشل كامل بعد عيد الاضحى المقبل.

وقال عباس الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "من الضروري استثمار التجربة السابقة من العيد الماضي، وحث الناس على الالتزام بالحظر الشامل"، مبيناً أن "حديث الناس عن انتهاء كورونا وعدم ضرورة للبس الكمامات، اشاعات مغرضة الهدف منها تدمير الشعب العراقي".

وأضاف الحسيني، أن "البلاد تعيش الآن في حصيلة يبلغ معدلها الفي اصابة يومياً، مع نسب شفاء عالية، ولكن نسبة الوفيات هي الاخرى عالية والحالات الحرجة ايضا اضافة للازمات الاخرى مثل النقص في الاوكسجين نتيجة عدم كفاية المنتج"، مبينا ان "هذه العوامل ترهق الجيش الابيض".

ودعا عضو خلية الازمة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، إلى "الالتزام بالحظر الكلي خلا ايام عيد الاضحى"، مبينا أن "خلية الازمة ستراقب الوضع، وقرار رفع الحظر لما بعد العيد يعتمد على تطورات الموقف الوبائي، ولكن حتى اليوم الامور تسير بصورة غير جيدة، بسبب اعداد الوفيات والزخم في المستشفيات واصابات الكوادر الطبية".

وسجلت البلاد في الموقف الوبائي لفيروس كورونا اليوم الخميس 80 حالة وفاة، و2361 إصابة جديدة مؤكدة، و2258 حالة شفاء من المرض.

وفي وقت سابق ، حدد المتخصص بطب الأسرة د.



أحمد الرديني موعداً متوقعاً لتراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق الذي يسجل منذ شهر بالضبط معدلاً لا يقل عن الالفين يومياً ، فيما اشار الى ان المخاوف من قفزات اخرى بعدد الاصابات لا تتطابق مع الواقع.وقال الرديني في تصريح متلفزة تابعته (بغداد اليوم ) إن "العراق من البلدان غير الملتزمة كما يجب بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في مواجهة كورونا وعليه لا يمكن توقع انخفاض قريب بالاصابات او حتى ارتفاعها لمعدلات عالية جداً لإن الظروف السائدة في البلد نفسها ولا يوجد هناك تغيير كبير متوقع وخاصة من ناحية الطقس".واضاف "اذا استمر الارتفاع بعدد الفحوصات اليومية فإن أرقام الاصابات ستزداد وايضا اتوقع ان يستمر تسجيل معدل ما فوق الألفين يومياً وبما ان المرض انتشر اتوقع خلال اسابيع سيحدث انخفاض لإن كثيرين سيكونون اصيبوا بالفعل".ولفت الى ان "نسبة الشفاء تتصاعد وهذا ربما يعني أن الفيروس بدأ يضعف نتيجة عوامل ومن بينها الارتفاع بدرجات الحرارة كمان ان الوفيات بمعدل ثابت ولم تصل لأرقام مهولة لكن هذا لا يعول عليه ويوصلنا لمرحلة الاطمئنان ابدا".وختم بالقول "نعتقد ان تسجيل عدد إصابات كثير لأشخاص شخصت إصابتهم وآخرين ظهرت عليهم اعراض خفيفة او لم تظهر اعراض يسير بنا نحو مناعة القطيع وهذه تحجم عدد الاصابات وتجعلها اقل في الفترة المقبلة".ومنذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي يسجل العراق معدل اصابات يومي لا يقل عن 2000 حالة ، وسجلت اعلى حصيلة بتاريخ 10 تموز الجاري وبلغت 2848.وكانت اعلى حصيلة وفيات حدثت في 26 حزيران الماضي وبلغت 122 حالة ، فيما سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة شفاء في 14 تموز الجاري وبلغت 3784 متعافٍ.

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير اعلام الانواء الجوية، عامر الجابري، اليوم الخميس، سبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وفيما وجه عدة نصائح للمواطنين حذر من الخروج والتعرض إلى اشعة الشمس العمودية.

وقال عامر الجابري، في مقابلة متلفزة، تابعتها (

بغداد اليوم - متابعة

ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن استخدام لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم بتطعيم الفئات التي يعتبر أنها في خطر مرتفع.

وقال موراشكو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس:

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، وصول طائرتين قادمتين من دولة قطر، محملتين بمستشفيين ميدانيين لدعم جهد وزارة الصحة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اضطلعت سفاراتنا المُنتشِر

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