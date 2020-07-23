مغني الراب الأمريكي ميك ميل ينفي وجود علاقة خاصة مع كاردشيان

2020/07/23 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنفى مغنى الراب الأمريكي ميك ميل، الاتهامات التي أثيرت خلال الأيام الماضية، بشأن علاقته بنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، واصفا تصريحات زوجها كاني ويست بأنها ”كاذبة“.وكان مغني الراب الأمريكي والمرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كاني ويست، قد قال إنه كان يحاول الطلاق من زوجته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، منذ أن التقت مع زميله مغني الراب ميك ميل في فندق والدورف.وكتب مغني الراب ميك ميل تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، نفى فيها كل هذه الاتهامات حول علاقته بكيم كاردشيان، ووصف ويست بأنه ”كاذب“.كما انتقل إلى حسابه على ”إنستغرام“ وشارك اقتباسا قال فيه: ”بعض الناس ليسوا مخلصين لك، فهم مخلصون لحاجتهم إليك..بمجرد انتهاء حاجتهم، يتغير ولاؤهم“.وأضاف تعليقه الخاص، وكتب: ”كان علي أن أتعلم هذا من خلال التجربة“.وتعيش عائلة كاردشيان حالة من الاضطرابات بعد الادعاءات الأخيرة المثيرة للجدل التي أدلى بها ويست، في أول تجمع انتخابي له في مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية.وخلال الاجتماع تحدث ويست عن الإجهاض، وحمل زوجته النجمة الأمريكية كيم كارداشيان قبل الزواج منه، ورغبتهما في إجهاض طفلتهما الأولى.وكتب كاني ويست سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع ”تويتر“، موجها رسائل لزوجته ووالدتها كريس جينر، ثم قام بحذفها، والتي اتهم فيها زوجته كيم كارداشيان، بالتحدث مع الطبيب لوضعه فى مصحة نفسية.كما ادعى كاني أنه كان يحاول الطلاق من كيم كارداشيان منذ أن التقت مع زميله مغني الراب ميك ميل في فندق والدورف.وكتب ويست البالغ من العمر 43 عاما، تغريدة وصف فيها ميك ميل بأنه رجل محترم، بينما يتهم زوجته بسلوك مبالغ فيه.كما خرجت نجمة تلفزيون الواقع عن صمتها تجاه تصريحات ويست المثيرة، وكتبت كيم كارداشيان التي يتابعها 180 مليون شخص عبر خاصية ”ستوري إنستغرام“، عن مدى معاناتها وأسرتها من الوضع السيىء عقب تفكير ويست بالترشح للرئاسة الأمريكية.ويقال إن كيم كارداشيان وميك ميل اجتمعا لإجراء محادثات حول إصلاح السجون خلال الغداء في مطعم الفندق، بيد أن كيم غادرت بمفردها.ووفقا لموقع “ تى إم زد“، فإن الروابط المشتركة بين ميك وكيم هي عملهما مع منظمة “ كات50″ التي تناضل من أجل إصلاح السجون.وفي العام الماضي، حصلت كيم على إشادة كبيرة من ميك ميل، عندما وصفها مغني الراب بأنها ”صديقة“، وأشاد بقيامها بالكثير من الأعمال الجيدة بشأن إصلاح السجون، ولكن طبيعة اجتماع الفندق المزعوم ليست واضحة.وحضر كل من ميك وكيم اجتماع إصلاح السجون في لوس أنجلوس في نوفمبر 2018، ولكن كان ذلك في فندق جيريمي بدلا من فندق والدورف في بيفرلي هيلز الذي بدا أن كاني يشير إليه.

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