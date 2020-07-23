التخطيط تؤكد المضي في منح رخص استثمارية بمجال الطرق

2020/07/23 | 21:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد وزير التخطيط خالد بتال، الخميس، المضي في منح رخص استثمارية بمجال الطرق.وقال بتال بحسب الوكالة الرسمية، إن "اجتماعا عقد مع لجنة الخدمات النيابية ووزارة الإعمار وهيأة الاستثمار لمناقشة أمور عدة منها، منح سبع رخص استثمارية في مجال الطرق، الذي يعد أمرا جديدا وتعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى حلول وأفكار جديدة".وأضاف، "طرحنا خلال الاجتماع فكرة عرض الفرص الاستثمارية بمجال الطرق، بدورها ستحقق نقلة نوعية في سياسة الدولة"، مشيرا إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان تتولى على عاتقها الجوانب الفنية أما هيأة الاستثمار فتأخذ على عاتقها الأمور التعاقدية والجوانب التنسيقية".وعن الاتفاق مع رئاسة الوزراء بشأن سرعة إنجاز المشاريع ممن وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، أكد وزير التخطيط أن "الوزارة تعمل على حصر المشاريع وإيجاد البدائل لتمويلها كطرحها فرصا استثمارية أو إنجاز بعضها من خلال القروض أو عن طريق الموازنة العامة".

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