رئيس مجلس النواب يستقبل ممثلات عن شبكة النساء العراقيات

2020/07/23 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، عدداً من ممثلات شبكة النساء العراقيات، فيما اكد خلال اللقاء على دعمه لكلِّ الجهود التي ستسهم في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس، عدداً من ممثلات شبكة …

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