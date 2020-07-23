الفياض والاسدي يؤكدان اهمية التنسيق المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد

2020/07/23 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادالتقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، واكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضبط الامن .وذكر بيان لهئية الحشد الشعبي، ان " الفياض قدم التهاني الخالصة خلال زيارة قام بها للاسدي فيما جرى خلال اللقاء بحث الملفات الأمنية ذات الإهتمام المشترك وبما يصب في خدمة الصالح العام ".وأكد الجانبان بحسب البيان "ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".

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