2020/07/23 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، عدداً من ممثلات شبكة النساء العراقيات، بحضور رئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات النائبة الا الطالباني، ورئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النائبة ميسون الساعدي.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة قانون مناهضة العنف الأسري، وضرورة الإسراع بتشريعه، للحدِّ من ظاهرة (العنف الأسري)، التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المجتمع عقب ورود تقارير تحدثت عن ارتفاع حالات العنف في جميع أنحاء البلاد،".واضاف حيث أكدت ممثلات شبكة النساء العراقيات أن "إقرار القانون سيضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي".من جهته، أكد رئيس مجلس النواب "دعمه لكلِّ الجهود التي ستسهم في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري، وأن المجلس عازم على تشريعه خلال الفترة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: عازمون على تشريع قانون مناهضة العنف الأسري خلال الفترة المقبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: عازمون على تشريع قانون مناهضة العنف الأسري خلال الفترة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).