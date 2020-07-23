سخط فرنسي غير مسبوق على السلطات اللبنانية يصاحب زيارة لودريان.. كيف الانقاذ؟

2020/07/23 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – حثّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس السلطات اللبنانية على الإسراع في تنفيذ إصلاحات “طال انتظارها” منتقدا “عدم استجابتها” للأزمة الراهنة، خلال زيارة إلى لبنان الذي يأمل الحصول على دعم خارجي يُنقذه من دوامة الانهيار الاقتصادي.والتقى لودريان الخميس في زيارة تستمر يومين، هي الأولى التي يجريها مسؤول […]

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