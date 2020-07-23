2020/07/23 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع وفد من التيار الصدري دعم القضاء في مكافحة الفساد الاداري والجريمة المنظمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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